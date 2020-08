Bottas e Mercedes-AMG A 45 alla scoperta dei segreti di Imola (Di lunedì 24 agosto 2020) Valtteri Bottas, con una visita a sorpresa ha bussato ai cancelli di Imola. In una calda giornata di agosto, il pilota del Team Mercedes-AMG Petronas, a bordo di una Mercedes-AMG A 45, ha infatti ... Leggi su gazzettadelsud

Il pilota finlandese si è presentato domenica ai cancelli dell'Enzo e Dino Ferrari per effettuare una attenta ricognizione della pista che il 1 novembre sarà teatro del GP dell'Emilia Romagna. Valtter ...Valtteri Bottas non perde tempo. Il finlandese è apparso a Imola martedì 18 agosto per conoscere il circuito che ospiterà il Gran Premio dell'Emilia Romagna il weekend dell'1 novembre. Bottas ha guida ...