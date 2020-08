Bonus commercianti requisiti per avere i 513 euro al mese (Di lunedì 24 agosto 2020) L’erogazione del Bonus commercianti da parte dell’INPS è soggetta al possesso di determinati requisiti vediamo quali sono in breve. Bonus commercianti Si può fare richiesta direttamente dal proprio computer e da casa se in possesso di Pin INPS. Per chi non lo avesse ancora, il consiglio è di eseguire la procedura per ottenerlo al più presto visto che fare queste pratiche da casa è sempre e comunque più comodo che andare di persona presso una delle sedi. Quali sono allora i requisiti necessari? Il richiedente deve avere chiuso ovvero cessato in modo definitivo la sua attività di commerciante, avere ridato la licenza amministrativa al Comune cui competeva inoltre deve aver provveduto ... Leggi su pensioniefisco

