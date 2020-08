Bonus 500 euro pc ed internet: i requisiti Isee e come ottenerlo (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Bonus 500 euro pc ed internet rappresenta una delle diverse agevolazioni previste per imprese e famiglie, duramente colpite – anche e soprattutto a livello economico – dalle conseguenze della pandemia da Covid-19 e correlato lockdown. Tale agevolazione è diventata operativa a tutti gli effetti, a seguito delle firme su provvedimenti ad hoc, adottati da parte del Ministro dello Sviluppo Economico. Vediamo allora più nel dettaglio i contenuti di detto Bonus e come fare per averlo.Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sul Bonus 1000 euro per i professionisti, quali sono i requisiti ed entro quando fare domanda, clicca qui. Bonus 500 euro e ... Leggi su termometropolitico

Ultime Notizie dalla rete : Bonus 500 Bonus cultura 500 euro: ultima chiamata per i nati del 2001 Trend-online.com Citroën C3 beneficia bonus Stato grazie a motori efficienti

Nuova Citroen C3 beneficia dei nuovi incentivi statali grazie a motori che registrano emissioni inferiori a 110 g/km. Con il decreto legge "Agosto" sono state apportate nuove e importanti disposizioni ...

Bonus auto: arrivano gli ecoincentivi per ibride ed elettriche

Al via il bonus auto con gli ecoincentivi destinati alla mobilità sostenibile. Sempre più si punta sulla mobilità green e sul rispetto dell’ambiente. L’obiettivo è quello di incentivare l’acquisto di ...

