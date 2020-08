Bonomi: "Rischio crisi irreversibile Perderemo 1 mln di posti di lavoro" (Di lunedì 24 agosto 2020) L'emergenza Coronavirus in Italia continua. Ma a preoccupare è anche la crisi economica derivata dalla pandemia. Dal presidente di Confindustria Carlo Bonomi arriva un deciso ultimatum al Governo: "Rischiamo una crisi irreversibile e 1 milione di posti di lavoro temo che andranno persi. Bisogna intervenire... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Affaritaliani.it

“Eccoci qua, come promesso Confindustria è aperta dalla scorsa settimana. Non è come la politica che se n’è andata in ferie…”. L’inizio della conversazione con Carlo Bonomi è già promettente. A pochi ...“La strada di far indebitare le imprese non è quella giusta”, aveva affermato il presidente di Confindustria Carlo Bonomi lo scorso aprile, aggiungendo “l’accesso alla liquidità non è immediato. Occor ...