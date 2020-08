Bonaccini spinge il Pd sul Sì al Referendum: «Sono 30 anni che chiediamo la riduzione dei parlamentari» (Di lunedì 24 agosto 2020) Tra le timidezze e le incertezze di un Pd che non ha ancora una linea solida sul Referendum costituzionale, a meno di un mese dal voto, a prendere posizione in modo netto è il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini: voterà Sì. «È da 30 anni che il centrosinistra propone di ridurre il numero dei parlamentari», ha spiegato il governatore durante intervista a la Repubblica. A chi gli fa osservare che un taglio lineare, slegato da una complessiva riforma istituzionale, possa essere considerato puro grillismo antipolitico, Bonaccini risponde che «l’antipolitica cresce quando la politica promette per anni cose che non mantiene». «Rendere il Parlamento meno pletorico e le Camere più funzionali nel ... Leggi su open.online

