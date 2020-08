Bomba d’acqua su Cortina d’Ampezzo: le strade come fiumi durante il nubifragio (Di lunedì 24 agosto 2020) Ancora maltempo in alcune zone d’Italia, dopo il violento nubifragio di ieri a Verona e provincia: di pochi minuti fa la notizia di una Bomba d’acqua su Cortina d’Ampezzo, che ha trasformato le strade in fiumi con l’esondazione di alcuni torrenti della zona. Allagamenti e decine di interventi dei Vigili del fuoco. Bomba d’acqua, strade come fiumi a Cortina d’Ampezzo Una Bomba d”acqua si è abbattuta questa su Cortina D’Ampezzo, come riportano diverse fonti locali e l’agenzia Ansa. Un altro violento nubifragio a poche ore da quello che ha tenuto sotto scacco Verona e provincia poche ore ... Leggi su thesocialpost

Agenzia_Ansa : Bomba d'acqua su Cortina, strade come fiumi #ANSA - Adnkronos : Bomba d'acqua a #Cortina, fiume di fango nelle strade - repubblica : Bomba d'acqua a Cortina, le strade trasformate in torrenti - ilgrilloparlan2 : RT @Agenzia_Italia: Bomba d'acqua su Cortina, le strade invase dal fango - Lucapag83018036 : RT @Zetaricordi: A #Verona in pochi minuti si allaga la città sotto una bomba d’acqua. #Salvini ha già sgridato il sindaco? O il presidente… -

