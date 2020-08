Bolt positivo al Coronavirus: alla festa presenti anche due calciatori [NOMI e DETTAGLI] (Di lunedì 24 agosto 2020) anche Usain Bolt è risultato positivo al Covid-19. La comunicazione è arrivata direttamente dal diretto interessato, attraverso un video pubblicato sui profili social. “Ho fatto il test. Sono asintomatico, ora aspetto”. Il giamaicano si trova, al momento, in isolamento. Secondo quanto riporta anche la stampa inglese, le autorità sanitarie giamaicane avrebbero avviato l’indagine epidemiologica: Bolt ha festeggiato pochi giorni fa il compleanno. Hanno partecipato anche due calciatori: si tratta di Leon Bailey, attaccante del Bayer Leverkusen e Raheem Sterling, attaccante del Manchester City. Lecce, Tachtsidis positivo al test del Coronavirus L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu

Il Covid-19 ha colpito anche il re dello sprint Usain Bolt. Il campione olimpico e recordman dei 100 e 200 metri ritiratosi nel 2017, ha contratto in Giamaica il coronavirus pochi giorni dopo la sua f ...Anche un campione incontrastato come Usain Bolt ha contratto il coronavirus. È quanto emerso dall'esito al tampone effettuato qualche giorno fa. Una festa di compleanno indimenticabile per Usain Bolt, ...