Bollettino oggi, lunedì 24 agosto: i numeri regione per regione, 953 nuovi contagi (Di lunedì 24 agosto 2020) Ecco il Bollettino dell’emergenza coronavirus, regione per regione, aggiornato a lunedì 24 agosto. Prosegue senza sosta l’attività di analisi della curva epidemiologica delle regioni italiane con il consueto Bollettino pubblicato dal Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità. oggi si registrano 953 nuovi contagi, 4 morti, 192 guariti, 757 malati in più (totale 19.195), 45.914 tamponi, 74 ricoveri in più (totale 1.075), 4 pazienti in meno in terapia intensiva (totale 65). ECCO LA TABELLA, regione PER regione, AGGIORNATA A LUNEDI’ 24 agosto Leggi su sportface

