Bollettino Covid-19 24 agosto: 953 i nuovi positivi (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Bollettino Covid-19 del 24 agosto è leggermente migliore nei numeri rispetto a quello di 24 ore fa: sono 958 i nuovi positivi, solo 4 i decessi E’ un Bollettino in discesa – per la prima volta dopo giorni – quello del Covid-19 relativo al 24 agosto. Dopo aver scavallato quota 1.000 ieri, nelle ultime 24 ore i nuovi contagiati sono 953 a frnte di poco meno di 46mila tamponi effettuati. Maglia nera al Lazio, con ben 146 casi, seguito da Emilia-Romagna, Veneto e Campania a quota 116. La Lombardia ha invece rilevato 110 nuovi contagiati. Cinque, in tutto, le Regioni oltre il centinaio, mentre Valle D’Aosta, Molise e Basilicata fanno segnare lo 0 in casella. POTREBBE ... Leggi su bloglive

