Bollettino Coronavirus del 24 Agosto 2020 (Di lunedì 24 agosto 2020) Nuovo aumento significativo dei contagi anche oggi, 23 Agosto, anche considerando il fatto che siano stati effettuati meno tamponi rispetto a ieri. Vediamo i numeri nel dettaglio. Oggi si sono registrati 957 casi positivi con un +0,37% rispetto a ieri. 192 sono i guariti, 4 sono invece le persone che, purtroppo, sono decedute. Attualmente, sul territorio nazionale, ci sono 19.195 persone positive dichiarate. Test in significativo calo oggi, come tutte le domeniche – ne sono stati eseguiti solo 45.914, a differenza dei 67.371 effettuati nella giornata di ieri. E nonostante i tamponi in calo, il rapporto tra positivi e tamponi effettuati sale vertiginosamente. Oggi la percentuale e del 2,08%, mentre ieri era dell’1,79%. Il numero di persone ricoverate con sintomi è 1.045, con un incremento di +74 rispetto a ieri, scendono di 4 i pazienti in ... Leggi su sbircialanotizia

