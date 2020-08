Bollettino coronavirus 24 agosto: non si muore quasi più di Covid (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Bollettino del 24 agosto diramato dal Ministero della salute: nel Lazio 146 nuovi casi. Aumentano i contagi in Puglia (+46). Fonte foto: (Getty Images) Il nuovo Bollettino sull’epidemia da coronavirus in Italia, diramato come di consueto dal Ministero della Salute. Ieri c’è stata un’altra impennata dei nuovi positivi. Ci sono già i primi dati che mostrano un aumento dei contagi in Puglia. Su 1.068 tamponi processati, oggi sono stati registrati 46 contagi: 30 in provincia di Bari, 10 nella Bat, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. Un dato così non capitava dal 30 aprile scorso. Per fortuna nessun decesso. Oggi intanto è iniziata la sperimentazione del vaccino anti Covid made ... Leggi su chenews

