Bollettino: 953 nuovi casi, 4 morti Eseguiti 21 mila tamponi in meno (Di lunedì 24 agosto 2020) Il della situazione in Italia del 24 agosto 2020 : i registrati nelle ultime 24 ore sono 953. I decessi per Covid hanno raggiunto quota 35.441, con un incremento di quattro unità nell'ultimo giorno. I ... Leggi su leggo

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 24 agosto: 953 nuovi casi e 4 morti nelle ulti... - iirpo : RT @repubblica: Coronavirus, il bollettino di oggi 24 agosto: 953 positivi e 4 morti [a cura di ELENA DE STABILE] [aggiornamento delle 17:3… - Carmela_oltre : RT @Miti_Vigliero: CORONAVIRUS, COME OGNI LUNEDI' I NUOVI CASI SONO IN CALO: 953- PER FORZA, SONO STATI PROCESSATI 45MILA TAMPONI, MENTRE… - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 24 agosto: 953 positivi e 4 morti [a cura di ELENA DE STABILE] [aggiornamento de… - ziolions4219 : RT @Avvenire_Nei: Il bollettino. #Coronavirus, la curva cala (953 nuovi casi). Scendono i morti: sono 4 -