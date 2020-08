BMW M8 Gran Coupé - La nuova Safety Car della MotoGP ha debuttato in Austria (Di lunedì 24 agosto 2020) La BMW ha scelto il Gran Premio della Stiria di MotoGP per due anteprime importanti. stata infatti presentata la M8 Gran Coupé Safety Car ed è stata regalata al vincitore della gara una vettura non ancora ufficialmente commercializzata: la nuova M4 Coupé. Oliveira vince la nuova M4. stato Miguel Oliveira ad aggiudicarsi la M4: si tratta della versione 2021 che sarà presentata al pubblico in autunno e che nelle foto ufficiali si mostra ancora nelel vesti di prototipo, con una livrea identica a quella della M4 GT3. A Olivera, ovviamente, verrà consegnato uno dei primi esemplari di serie che saranno assemblati. La BMW non ha specificato quale versione ... Leggi su quattroruote

