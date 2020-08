Biraghi: “Inter, non è stata una stagione da buttare” (Di lunedì 24 agosto 2020) Cristiano Biraghi ha affidato ai social il proprio bilancio stagionale. Un bilancio tutto sommato positivo quello tracciato dal difensore dell’Inter, che ha commentato così sul proprio profilo Instagram: “Queste le parole del nerazzurro: “Siamo arrivati ad un passo da una coppa che avremmo tanto voluto alzare, per noi e per i nostri tifosi. Non è andata come desideravamo ma non è stata certo una stagione da buttare, secondi in campionato e finalisti di Europa League. Certo che l’obiettivo per chi indossa questa meravigliosa maglia è vincere. E non c’è dubbio che l’Inter ricomincerà a lottare per questo. Da subito”. Visualizza questo post su Instagram Siamo arrivati ad un passo da una coppa che avremmo tanto voluto ... Leggi su alfredopedulla

