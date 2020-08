Bimba deceduta si risveglia mentre i genitori la preparano per il funerale (Di lunedì 24 agosto 2020) Dichiarata morta in ospedale, una Bimba si è risvegliata improvvisamente mentre i genitori preparavano il suo corpo per il funerale. La storia di Siti Masfufah Wardah, 12enne indonesiana, è di quelle che fanno pensare al miracolo, ma in realtà rientrano nella casistica medica. La piccola è stata portata in ospedale dai genitori lo scorso 18 … Leggi su viagginews

_Khassia_ : @ErCina3483 E mi sa di sì, Roby. Leggesse un po' di più saprebbe della povera bimba deceduta in Veneto pochi giorni… -

Bimba deceduta si risveglia mentre i genitori la preparano per il funerale

Coronavirus, anche due bambine tra gli ultimi contagiati nel Veronese

Sono due bimbe di Cerea di 9 e 12 anni, segnalate dall'Ulss 9 Scaligera insieme agli altri 14 casi di positività scoperti tra le 17 di venerdì e le 17 di sabato. Non risultano nuovi ri-positivizzati, ...

Trasporto sanitario urgente per bimba di 5 anni da Reggio Calabria a Torino

Intorno alle ore 1.30, il velivolo militare, un Falcon 900 è atterrato all'aeroporto internazionale "Sandro Pertini" di Torino, dove un'autombulanza ha poi trasportato la bambina all'ospedale "Regina ...

