Bill Gates: “Milioni di morti prima della fine della pandemia”, alcune precisazioni (Di lunedì 24 agosto 2020) I nostri lettori ci segnalano con una certa preoccupazione un articolo pubblicato da Adnkronos il 20 agosto 2020 dal titolo: “Bill Gates: ‘Ancora milioni di morti prima della fine della pandemia‘”. Se ci soffermiamo sul titolo sembrerebbe che il fondatore di Microsoft voglia intendere che prima della fine dei contagi del COVID-19 ci saranno ancora milioni di vittime uccise dalla malattia. Ciò che leggiamo all’interno del pezzo pubblicato dall’agenzia, invece, ridimensiona il messaggio del titolo. Il rischio non è causato dalla malattia Come riportano da Adnkronos le parole di ... Leggi su bufale

Secondo l'uomo d'affari, in molti paesi è probabile che la pandemia raggiunga il suo apice nel momento peggiore possibile: il culmine della stagione di trasmissione della malaria L'enorme pressione es ...La sobrietà è davvero soggettiva. Per l’uomo medio, può significare mangiare il più possibile a casa, o setacciare la rete in cerca dei viaggi aerei più economici. Per un miliardario, può invece voler ...