Bielorussia, Lukashenko armato di Kalashnikov: “Sono scappati come topi” (Video) (Di lunedì 24 agosto 2020) Roma, 24 ago – Kalashnikov in mano e giubbotto antiproiettile. Ieri pomeriggio Alexander Lukashenko è sceso così da un elicottero davanti al palazzo presidenziale, proprio mentre si stava svolgendo una manifestazione di protesta contro di lui a Minsk. Nel Video diffuso da Belta, l’agenzia di stampa ufficiale bielorussa, si vede Lukashenko scendere dall’elicottero con il fucile d’assalto e dirigersi verso la sua residenza affiancato da altri uomini armati dopo aver fatto un breve giro con il figlio 15enne Nikolai. La residenza presidenziale non è lontano dal luogo in cui si è svolta la manifestazione degli oppositori al governo bielorusso. “Sono fuggiti come topi”, ha dichiarato Lukashenko in un altro Video ... Leggi su ilprimatonazionale

