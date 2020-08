Berlino: "Alexei Navalny è stato avvelenato" (Di lunedì 24 agosto 2020) Alexei Navalny è stato avvelenato. Il dissidente russo trasferito lo scorso fine settimana a Berlino dopo esser stato ricoverato per giorni in coma presso l'ospedale di Omsk, in Siberia, sarebbe stato esposto ad una potente neurotossina inibitrice della colinesterasi.A darne conferma è stato l'ospedale Charite di Berlino in cui l'oppositore di Putin è ricoverato da sabato scorso. Le prime analisi non hanno permesso di accertare quale sia la sostanza responsabile dell'avvelenamento, ma fonti mediche hanno precisato che Navalny è stato sottoposto ad un trattamento a base di atropina, la sostanza che ... Leggi su blogo

