Bergomi, uno sfregio alla Juventus? "Purtroppo in Italia...", la frase in diretta che scatena la rivolta (Di lunedì 24 agosto 2020) rivolta dei tifosi bianconeri contro Beppe Bergomi, storico capitano dell'Inter e da anni apprezzatissimo commentatore per Sky Sport. Dopo la finale di Europa League persa dai nerazzurri contro il Siviglia, Bergomi era visibilmente deluso. In studio, si ragionava sui "cicli sportivi" e l'importanza della programmazione nel calcio e allo Zio, diventato un mito tv grazie a quel "Andiamo a Berlino!" gridato in coppia con Fabio Caressa ai Mondiali 2006 sfugge una frase un po' infelice: "Purtroppo in Italia per nove anni lo ha vinto la Juventus", riferendosi allo scudetto. Logico che i tifosi bianconeri non l'abbiano presa troppo bene, scatenando una "caccia all'uomo" sui social. Leggi su liberoquotidiano

GraziaLombardi3 : @RaimondoSecci @LSquame @realvarriale @FCBayern @ChampionsLeague @juventusfc @PSG_inside @KMbappe Ed eravamo 11 con… - BIANCONERO63 : @CorSport Sky ormai da anni con questi qui è diventata Inter Channel uno schifo Bergomi il solito Rosicone prescritto - giusepp41422046 : @TUTTOJUVE_COM Bergomi rosica! Ti sta bene x la finale persa! Avete battuto squadrette e avete perso con uno squadr… - missimoca : @enzomarangio Può succedere un bel cazzo!!! Io tifoso Juve e pago sky(e quindi bergomi) non devo sentire uno fazios… - Zebrone5 : @mikelelomb Comunque Bergomi piangente che prega Andonio di restare è stato uno dei momenti più emozionanti della… -