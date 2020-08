Beppe Bergomi, la polemica per quel “purtroppo” pronunciato parlando delle vittorie della Juventus (Di lunedì 24 agosto 2020) Quando si parla di calcio e di tifoserie basta una parola di troppo, una frase detta male, per scatenare le polemiche. In più, se a dirla è un’ex bandiera e capitano della squadra rivale, le reazioni critiche sono assicurate. Nel mirino dei tifosi juventini è finito Beppe Bergomi per una sua frase durante il post-partita della finale di Europa League tra Siviglia e Inter, vinta dagli spagnoli. Nello studio di Tv8 e Sky, Bergomi ha fatto un ragionamento sulla costanza che serve per riuscire a battere la Juve. La sua frase letterale: “Quando fai determinati campionati, fai secondo o terzo, sei destinato poi se dai continuità a un progetto ad arrivare alla vittoria. quello che purtroppo in Italia, per 9 anni l’ha vinto la ... Leggi su ilfattoquotidiano

