Belen Rodriguez nuovo flirt con l’hair stylist Antonino: le parole dell’ex di lui (Di lunedì 24 agosto 2020) Coinvolta in un nuovo flirt di fine estate Belen Rodriguez preferisce il silenzio a tanto rumore, la showgirl argentina infatti non ha ancora proferito nessun tipo di dichiarazione in merito al suo presunto nuovo amore con l’hair stylist Antonino Spinalbese. I due sono attualmente ad Ibiza dove stanno trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza insieme ad alcuni amici, ma a quanto pare fra la showgirl e l’hair stylist c’è del tenero. Paparazzati dal magazine Vero che ha immortalato un presunto bacio fra i due, non ci sono ad oggi ulteriori prove che Belen abbia trovato un nuovo amore dopo aver archiviato la storia con Stefano de Martino e il breve flirt con ... Leggi su quotidianpost

