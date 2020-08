Belen Rodriguez in bikini su Instagram: fan in visibilio per il lato B (FOTO) (Di martedì 25 agosto 2020) Tra le poche certezza delle vita, figurano sicuramente le FOTO di Belen Rodriguez che su Instagram ricevono centinaia di migliaia di like. La showgirl di Buenos Aires, con una certa frequenza, regala infatti ai suoi fan degli scatti molto sensuali che mettono in risalto il suo corpo e in particolare le sue curve. I quasi 10 milioni di followers che seguono il suo profilo sembrano apprezzare. Una delle ultime FOTO postate immortala Belen in bikini: nonostante la FOTO sia volutamente sfocata, il suo lato B spicca e cattura l’attenzione. “Focus” si legge nella descrizione. Di seguito la FOTO: View this post on Instagram Focus A post shared by ... Leggi su sportface

Interismo4 : @PagliariCarlo @paolobocciarel1 @CarloG67 @biscone69 Voglio Belen Rodriguez, mi porti la Bellanova. Ma qua mi pare… - zazoomblog : Belen Rodriguez lo scatto sensuale che colpisce i fan: “Sei perfetta” - #Belen #Rodriguez #scatto #sensuale - CorriereUmbria : Laura Chiatti silhouette da urlo con il costume disegnato da Cecilia e Belen Rodriguez #LauraChiatti #MeFui… - zazoomblog : Belen Rodriguez lo scatto sensuale che colpisce i fan: “Sei perfetta” - #Belen #Rodriguez #scatto #sensuale - infoitcultura : Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, parla l’ex di lui: “Non mi sento inferiore a nessuno” -