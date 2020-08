Belen Rodriguez furiosa. Un utente la attacca per una foto in slip, lei risponde (Di lunedì 24 agosto 2020) “Che schifo, chissà tuo figlio quando crescerà cosa penserà di te”. È il primo commento che si legge accanto a una foto di Belen Rodriguez dove la bellissima showgirl che è anche testimonial di una casa di lingerie, posa in intimo. Archiviata per il momento la storia con De Martino e le ipotesi del di lui tradimento, la showgirl sembra aver ritrovato la grinta perché non perde tempo e risponde subito: “Che ha una madre figa e in gamba! Chissà i tuoi cosa pensano che passi le giornate a scrivere minchiate”. Un commento da quasi 5000 like. Visualizza questo post su Instagram Niña duerme @jadeaintimo Un post condiviso da ???????????????????? (@BelenRodriguezreal) in data: 21 Ago ... Leggi su ilfattoquotidiano

