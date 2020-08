Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 24 al 28 agosto 2020 (Di lunedì 24 agosto 2020) Beautiful torna finalmente su Canale 5! Dopo la consueta pausa estiva ripartono le puntate italiane della soap opera più famosa al mondo. Si riparte, ovviamente, da dove ci eravamo lasciati, dalla notte di passione tra Steffy e Liam. Quest’ultimo è stato drogato da Thomas, determinato più che mai a conquistare Hope Logan. La figlia di … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Le Trame e le Anticipazioni di Beautiful della puntata del 24 agosto 2020 ci rivelano che nell'Episodio in onda su Canale5, Thomas ha un piano infallibile per chiedere a Hope di sposarlo.Si torna finalmente in onda! Da oggi 24 agosto 2020, tornano i nuovi episodi di Beautiful e cresce l’attesa per il vero giallo degli ultimi mesi. Hope e Liam scopriranno finalmente che Beth non è mort ...