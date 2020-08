BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di martedì 25 agosto 2020 (Di lunedì 24 agosto 2020) anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 25 agosto 2020:Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntate di lunedì 24 e martedì 25 agosto 2020Se esattamente un anno prima Hope (Annika Noelle) rivelava a Liam (Scott Clifton) di essere incinta, stavolta – sotto i fuochi d’artificio del 4 luglio – la ragazza riceve da Douglas (Henry Joseph Samiri) una proposta di matrimonio a nome di Thomas (Matthew Atkinson), chiedendo alla Logan di diventare la sua mamma. Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang) non condividono lo stesso ottimismo nei riguardi del futuro. BEAUTIFUL: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Potete leggere l'articolo BEAUTIFUL, ... Leggi su tvsoap

Le Trame e le Anticipazioni di Beautiful della puntata del 24 agosto 2020 ci rivelano che nell'Episodio in onda su Canale5, Thomas ha un piano infallibile per chiedere a Hope di sposarlo.Si torna finalmente in onda! Da oggi 24 agosto 2020, tornano i nuovi episodi di Beautiful e cresce l’attesa per il vero giallo degli ultimi mesi. Hope e Liam scopriranno finalmente che Beth non è mort ...