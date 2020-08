Beautiful anticipazioni: Hope accetterà di sposare Thomas il grande bugiardo? (Di lunedì 24 agosto 2020) Si torna finalmente in onda! Da oggi 24 agosto 2020, tornano i nuovi episodi di Beautiful e cresce l’attesa per il vero giallo degli ultimi mesi. Hope e Liam scopriranno finalmente che Beth non è morta ma che è stata adottata da Steffy? Scopriranno che anche Thomas sapeva tutto ma ha tramato alle spalle della famiglia arrivando persino a provocare l’incidente di Emma? Possiamo dirvi che al momento è ancora presto per le risposte. E iniziamo con le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani 25 agosto 2020. Nella prossima puntata della soap vedremo quelle che sono le intenzioni di Thomas. Il giovane Forrester a quanto pare ha ancora intenzione di mentire a Hope e continua ad andare avanti con la sua strategia. Dopo aver fatto ... Leggi su ultimenotizieflash

