Bayern Monaco, Lewandowski dorme insieme al trofeo della Champions League (FOTO) (Di lunedì 24 agosto 2020) La Champions League rappresenta uno dei trofei più ambiti e più desiderati nella carriera di un calciatore tanto che una volta conquistata è difficile separarsene. Robert Lewandowski potrebbe aver preso troppo alla lettera questa frase e – come testimonia una FOTO postata sui social dal club bavarese – ha persino dormito insieme alla Coppa dalle Grandi Orecchie. Nello scatto infatti, l'attaccante polacco del Bayern Monaco è immortalato a letto insieme al trofeo. Di seguito la FOTO, accompagnata dalla didascalia "Ti ho sognata": Ich hab geträumt von dir… 😍 🏆@lewy official #MiaSanChampions

