Bayern Monaco, il dt: “Flick uno dei migliori al mondo, Lewandowski da pallone d’oro” (Di lunedì 24 agosto 2020) “Flick si sta già dimostrando uno dei migliori allenatori al mondo. Ha fatto un grande lavoro da quando è tornato qui, mostrando subito grande empatia con lo spogliatoio e proponendo un calcio aggressivo e allo stesso tempo spettacolare. La squadra ha meritato davvero tanto la Champions League, siamo tutti estremamente contenti“. Queste le parole di elogio che Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha riservato al tecnico del club. “Lewandowski? Per me merita il pallone d’oro. Non ci sono molti calciatori come lui al mondo. È un professionista esemplare, merita tutto il successo che sta ricevendo. È vero che la squadra lo ha aiutato molto nel segnare tutti questi gol, ma il suo contributo è ... Leggi su sportface

