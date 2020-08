Bayer Leverkusen su Schick: nuova offerta alla Roma (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Bayer Leverkusen ha rilanciato l’offerta per Patrik Schick: permanenza in Germania vicina. Attesa la risposta della Roma Il Bayer Leverkusen ha presentato una nuova offerta per Patrik Schick, reduce da una buona esperienza in Bundesliga con la maglia del Lipsia. Come riportato da Sky Sport, è attesa la risposta della Roma in merito al futuro dell’attaccante ceco, seguito in Italia anche dal Torino. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Gazzetta_it : #Neymar, complimenti al... #Bayer. E da Leverkusen arriva l'ironica risposta #ChampionsLeague - Inter : ? | RECAP Dal day after della vittoria contro il Bayer Leverkusen alla vigilia della sfida con lo @FCShakhtar in… - romanewseu : #Schick, il #BayerLeverkusen rilancia: affare vicino alla chiusura #ASRoma #RomanewsEU - Dome689 : RT @Open_gol: Alla serata avevano partecipato anche il connazionale Leon Bailey, attaccante del Bayer Leverkusen, e Raheem Sterling del Man… - ilgiovanemassi : RT @CalcioPillole: #Milan, il terzino del #Tottenham Serge #Aurier si allontana. Forte, economicamente, della cessione di Kai #Havertz, i… -