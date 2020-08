Battiti Live 2020, quarta puntata stasera su Italia 1: anticipazioni e cantanti ospiti (Di lunedì 24 agosto 2020) Dopo la pausa successiva al weekend di Ferragosto, torna Battiti Live 2020 su Italia 1. Se ieri è andato in onda su Radionorba l'ultimo appuntamento di questa edizione (che vanta di aver portato, per prima, la musica dal vivo e in tv da quando è scattata l'emergenza sanitaria legata al Covid-19), Italia 1 recupera questa sera il quarto atto dei Battiti Live (con l'ultima tappa prevista, in onda, lunedì prossimo).Ecco i cantanti che esibiranno nella puntata di stasera: Irama, Annalisa, Francesco Gabbani, The Kolors, Gigi D’Alessio, Clementino, Le Vibrazioni, Chadia Rodriguez, Federica Carta, Shade, Mr Rain, Emma Muscat e Astol e due fortissimi giovani rapper, Ernia e Il Tre. pubblicato su ... Leggi su blogo

