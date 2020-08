Battipaglia, partono i lavori di adeguamento nelle scuole per il Covid-19 (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBattipaglia (Sa) – Prendono il via da questa mattina, a Battipaglia, i lavori per l’adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Il Comune ha attivato cinque diverse procedure di affidamento dei lavori in modo da avere cinque cantieri autonomi. L’iter è stato completato in tempi decisamente ristretti in quanto, nonostante il Comune di Battipaglia avesse tempestivamente prestato la propria candidatura, il relativo finanziamento previsto dal Decreto Rilancio è stato concesso soltanto il 13 Luglio. Gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche riguarderanno ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Battipaglia partono Battipaglia, partono i lavori di adeguamento nelle scuole per il Covid-19 anteprima24.it A2 – Patti, nel mirino Galbiati e Stoichkova. Sondaggi con Cupido e Marta Verona

Inizia ad entrare nel vivo anche il mercato di Patti. La ripescata siciliana, inserita nel girone Sud, è pronta ad affacciarsi alla seconda categoria nazionale: persa Martina Lombardo, l’Alma Basket s ...

L’uomo di B. e dei dossier sta con Renzi (e De Luca)

“Sica transit gloria mundi”, fu il beffardo commento di Vincenzo De Luca, all’epoca leader dell’opposizione, alla nomina di “assessore regionale al nulla” dell’attuale nuovo acquisto di Matteo Renzi i ...

Inizia ad entrare nel vivo anche il mercato di Patti. La ripescata siciliana, inserita nel girone Sud, è pronta ad affacciarsi alla seconda categoria nazionale: persa Martina Lombardo, l’Alma Basket s ...“Sica transit gloria mundi”, fu il beffardo commento di Vincenzo De Luca, all’epoca leader dell’opposizione, alla nomina di “assessore regionale al nulla” dell’attuale nuovo acquisto di Matteo Renzi i ...