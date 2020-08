Batman: Il lungo Halloween, confermato l’adattamento animato (Di lunedì 24 agosto 2020) DC conferma che nel 2021 verrà rilasciato un film d’animazione in due parti. Si tratta dell’adattamento di Batman: Il lungo Halloween È stato confermato che il film d’animazione della DC in uscita nel 2021 sarà un adattamento in due parti dell’iconica serie limitata di Jeph Loeb e Tim Sale, Batman: Il lungo Halloween. Questa rivelazione arriva per gentile concessione dell’esclusivo panel DC FanDome di IGN tenuto per il film d’animazione di prossima uscita Superman: Man of Tomorrow. Durante il panel, il presentatore, l’attore Matt Bomer, ha annunciato gli attuali piani per la lista dei film DC Universe del 2021, che includono due produzioni originali, più un adattamento in due parti. Il primo ... Leggi su tuttotek

