«Basta terrorismo psicologico! Il virus non ci ammazzerà tutti, come dicono sciacalli e zanzarologi” (Di lunedì 24 agosto 2020) Su Libero un’intervista a Giorgio Palù, ex presidente della Società europea di virologia e consulente del governatore del Veneto Luca Zaia. «Trecento casi al giorno, quattrocento, cinquecento… Ci sono sciacalli e zanzarologi che fanno la conta e tifano per il ricontagio. Gridano: “Il virus ci ammazzerà tutti come la Spagnola!”. No: non ci ammazzerà tutti! Che poi ai tempi della Spagnola non c’erano nemmeno gli antibiotici! È vero che questo Coronavirus è 10 volte più mortale dell’influenza, ma la mortalità è attorno all’1,5%, e se guardiamo i casi diagnosticati, quella globale è circa del 3,5. Dobbiamo conviverci, anche perché abbiamo imparato a trattare i casi ... Leggi su ilnapolista

Il coronavirus sta riprendendo vigore? Se sì, c'è da temere una seconda ondata? "Serve attenzione, certo, ma finiamola col terrorismo psicologico", afferma a gran voce Giorgio Palù, virologo e consule ...

