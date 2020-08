Basta colpevolizzare la Sardegna: 'Il coronavirus è arrivato nell'Isola con la movida internazionale' (Di lunedì 24 agosto 2020) Raccontano tutto sull' Agi.it Gianni Solinas e Alessandra Loche: Per cui aumentano le richieste di test per chi torna a casa dopo una vacanza nell'Isola. Ma, la 'colpa' dell'impennata dei casi sembra,... Leggi su globalist

globalistIT : - mariateresacip : @di_avocado Quando leggo 'un costume così nemmeno se passa sul mio cadavere' mi chiedo su cosa credano di basare un… - infoitsalute : L'infettivologo Bassetti: «Basta colpevolizzare i giovani. In spiaggia vedo assembramenti peggiori che in discoteca» - akipopilo : RT @Luca_Fantuzzi: Ora anche basta, a colpevolizzare le vittime. - loren_ch : RT @Luca_Fantuzzi: Ora anche basta, a colpevolizzare le vittime. -

Ultime Notizie dalla rete : Basta colpevolizzare

VareseNoi.it

É possibile che la Sardegna si sia trasformata, in pochi giorni, da isola sicura a 'terra di contagi'? Evidentemente è poco probabile. Ma, nella percezione di molti, questo è successo. Raccontano tutt ...Concludendo poi sarcastico: «Sappiate che in Italia il virus lavora e contagia solo di sera e di notte. Ci sono sono situazioni altrettanto pericolose che non sono state oggetto di ordinanza, ad esemp ...