Bassetti sulle mascherine a scuola: «Ipocrita imporre la mascherina ai bambini per 8 ore» – Video (Di lunedì 24 agosto 2020) «Bisognerebbe valutare con attenzione i rischi di portarla (la mascherina ndr) 8 ore al giorno, spiegare che i distanziamenti sono ancora più importanti, cercare di ridurre la composizione delle classi e vedere che cosa hanno fatto gli altri Paesi. In Europa molti sono già tornati a lezione». Così il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica malattie infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, si è espresso durante un’intervista a La Verità sull’obbligo delle mascherine per gli studenti, in vista dell’apertura dell’anno scolastico in presenza. Concetto rimarcato nel corso di un intervento alla trasmissione Agorà: «Solo un Ipocrita può dire che a un bambino di sei anni puoi far mettere la ... Leggi su open.online

“Questa estate è stata il trionfo dell’esibizionismo della mascherina, che non è il modo migliore di fare prevenzione contro il coronavirus”. Così Matteo Bassetti è intervenuto ad Agorà su Rai 3: c’è ...

Bassetti: “Comunicazione sbagliata sulle mascherine e nessuno parla dei vaccini: paese di ignoranti”

GENOVA - E' iniziata oggi, lunedì 24 agosto, la sperimentazione del primo vaccino italiano che, in caso di risposta positiva, sarà presto disponibile per tutto il paese. "Un messaggio di grandesperanz ...

