Bassetti lancia l’allarme vaccino: «In Italia è ancora troppo forte il movimento no vax» (Di lunedì 24 agosto 2020) Questa mattina all’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma è stata avviata la sperimentazione sull’uomo del primo vaccino Italiano contro il Covid. Come confermato dagli stessi vertici dell’INMI, il tutto dovrebbe essere pronto non prima della prossima primavera, al termine dei test che dureranno per 24 settimane. Poi l’immunizzazione diventerà pubblica. Ma a quel punto, come sottolineato da Matteo Bassetti, bisognerà riuscire a sconfiggere la diffidenza (per usare un eufemismo) dei no vax del nostro Paese. LEGGI ANCHE > Oggi hanno iniettato il primo vaccino anti-Covid allo Spallanzani «Viviamo in un Paese che ha ancora un movimento No Vax troppo forte – ha detto Matteo ... Leggi su giornalettismo

Bassetti: per molti cristianesimo è armadio per prendere quanto fa comodo

Il cristianesimo? “Un armadio da dove molti, che si dicono cristiani, prendono quello che fa loro più comodo ed è più utile”. Così il presidente della Cei, è intervenuto al Meeting di Rimini ...

