Bassetti contro la mascherina a scuola: “Solo un ipocrita può pensare che un bambino la tenga 6-8 ore” (Di lunedì 24 agosto 2020) Roma, 24 ago – L’infettivologo Matteo Bassetti le suona ancora al governo e in generale agli allarmisti. Nello specifico, in questo caso, il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, distrugge il paradigma della mascherina come panacea del nuovo male. L’esibizionismo della mascherina “Credo che questa estate sia stato il trionfo dell’esibizionismo della mascherina“, ha dichiarato Bassetti ad Agorà Estate su Rai3. “E’ andato in scena un film che è ‘mettiti la mascherina e sei tranquillo, hai una campana di vetro e puoi fare quello che vuoi’. Questo è un messaggio completamente sbagliato”, ha tuonato l’infettivologo. Questo, secondo il medico ligure, ... Leggi su ilprimatonazionale

Il coronavirus sta riprendendo vigore? Se sì, c'è da temere una seconda ondata? "Serve attenzione, certo, ma finiamola col terrorismo psicologico", afferma a gran voce Giorgio Palù, virologo e consule ...

Bassetti: "Solo ipocrita può pensare a bimbi in classe con mascherina"

"Credo che questa estate sia stato il trionfo dell'esibizionismo della mascherina". "E' andato in scena un film che è 'mettiti la mascherina e sei tranquillo, hai una campana di vetro e puoi fare quel ...

