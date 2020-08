Barcellona, prima vittima di Koeman: telefonata a Suarez. Il Pistolero fuori dal progetto (Di lunedì 24 agosto 2020) Ronald Koeman miete la prima vittima in casa Barcellona. La rivoluzione post Setien è iniziata e il primo nome a non rientrare nel progetto dell'ex ct dell'Olanda è illustrissimo: Luis Suarez. Dopo le parole del bomber delle scorse ore, ecco la svolta: il neo allenatore lo avrebbe chiamato per fare chiarezza sul progetto.Koeman fa fuori Suarezcaption id="attachment 250031" align="alignnone" width="620" Koeman (getty images)/captionSecondo quanto si apprende dai principali media spagnoli che citano tutti Rac 1, Ronald Koeman avrebbe chiamato personalmente Luis Suarez per comunicargli che non rientra nel suo nuovo progetto al ... Leggi su itasportpress

