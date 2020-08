Barcellona, Koeman liquida anche Vidal: presto la risoluzione del contratto (Di lunedì 24 agosto 2020) Il nuovo tecnico del Barcellona, Ronald Koeman, ha le idee molto chiare sulla rosa che vuole avere a disposizione. Dopo aver comunicato telefonicamente a Luis Suarez che non fa più parte del progetto blaugrana, Koeman ha liquidato anche Arturo Vidal. Secondo quanto riportato dalla radio catalana RAC1, fonti vicine alle vicende del club catalano hanno rivelato che il tecnico olandese avrebbe contattato anche Vidal, anch’esso escluso dalla rosa per la prossima stagione. Così come avvenuto per Suarez, il centrocampista cileno sarà libero di firmare con un altro club a costo zero, dal momento che il Barcellona ha previsto la risoluzione consensuale del contratto, che sarebbe ... Leggi su sportface

