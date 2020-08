Barcellona, due italiani arrestati per aver stuprato due ragazze (Di lunedì 24 agosto 2020) Due italiani arrestati a Barcellona per aver stuprato due ragazze. Orrore e indignazione in Israele per lo stupro di una 16enne da parte di un branco di 30 uomini Due giovani turisti italiani sono stati arrestati a Barcellona, da sempre tra le mete vacanziere più gettonate e tra le preferite dai giovani. La polizia catalana, … L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro

Grazie al successo di ieri nella finale di Champions League il Bayern Monaco balza al comando del Ranking Uefa per club. I bavaresi conquistano il primato con 136 punti totali, due di vantaggio sul Re ...

Konami Digital Entertainment B.V. ho svelato oggi la versione finale della copertina della Standard Edition di eFootball PES 2021 SEASON UPDATE, che sarà disponibile nei negozi dal 15 settembre. Per l ...

