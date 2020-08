Bagnoli Irpino, il saluto del sindaco Di Capua al maggiore De Paola (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBagnoli Irpino (Av) – Il sindaco di Bagnoli Irpino, Teresa Anna Di Capua, saluta e ringrazia il maggiore Rocco De Paola in procinto di lasciare il Comando della Compagnia Carabinieri di Montella. “Voglio ringraziare sentitamente, a nome mio personale e di tutta l’Amministrazione Comunale di Bagnoli Irpino, il maggiore Rocco De Paola che sta lasciando in questi giorni la nostra terra per approdare al suo nuovo incarico a Roma. Grazie al lavoro del maggiore De Paola e dell’intera Compagnia dei CC di Montella, questi territori hanno affrontato in questi anni importanti sfide, ultima la gestione ... Leggi su anteprima24

