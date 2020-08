Baby, il trailer della terza stagione: il segreto è stato svelato | VIDEO E FOTO (Di lunedì 24 agosto 2020) Baby, il trailer della terza stagione in uscita su Netflix il 16 settembre Quando Baby tornerà sui piccoli schermi di Netflix il 16 settembre con la terza stagione, la vita di Chiara e Ludovica non sarà più la stessa. Mentre nelle prime due stagioni le giovani protagoniste hanno instaurato un forte legame ponendo alla base della loro amicizia un destabilizzante segreto, nella terza stagione tutto ciò che avevano cercato di nascondere all’occhio pubblico viene portato a galla. La serie, prodotta da Fabula Pictures, ha finalmente rilasciato il primo trailer completo della terza ... Leggi su tpi

