Baby 3 su Netflix 16/9, trailer con inedito Achille Lauro (Di lunedì 24 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 24 AGO - La stagione finale di Baby, la serie originale italiana prodotta da Fabula Pictures, debutterà il 16 settembre su Netflix che rilascia il trailer sulle note dell'inedito di ...

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - La stagione finale di Baby, la serie originale italiana prodotta da Fabula Pictures, debutterà il 16 settembre su Netflix che rilascia il trailer sulle note dell'inedito di Ach ...

Baby 3: trailer e data di uscita su Netflix

La stagione finale di Baby, la serie originale italiana prodotta da Fabula Pictures, debutterà su Netflix il 16 settembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Pubblicato inoltre il trailer de ...

