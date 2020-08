Baby 3, l'ultima stagione su Netflix il 16 settembre 2020 ( Foto e video) (Di lunedì 24 agosto 2020) Che la terza ed ultima stagione di Baby sarebbe stata resa disponibile da Netflix a settembre era già stato comunicato qualche settimana fa dalla stessa piattaforma di streaming on demand. Ora, è sempre Netflix a comunicare la data esatta di pubblicazione degli ultimi episodi della serie tv prodotta in Italia da Fabula Pictures, ovvero il 16 settembre 2020.All'annuncio della data è stato anche accompagnato il trailer ufficiale della serie (che potete vedere in alto), sulle note di "Maleducata", nuova canzone di Achille Lauro che farà parte della terza stagione, così come "Vertigine", il brano di Levante feat. Altarboy che abbiamo sentito nel teaser. Pubblicate anche le Foto e la ... Leggi su blogo

