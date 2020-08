Baby 3: il trailer sulle note dell'inedito di Achille Lauro (Di lunedì 24 agosto 2020) Achille Lauro ha affidato al trailer ufficiale di Baby 3, l'ultima stagione della serie Netflix, la pubblicazione del suo inedito Maleducata. Netflix ha diffuso il trailer ufficiale di Baby 3 e ha fatto un "regalo" a tutti i fan di Achille Lauro: la colonna sonora della clip è infatti Maleducata, brano inedito dell'artista romano. Il pezzo farà quindi parte della colonna sonora della terza e ultima stagione di Baby, così come il nuovo inedito di Levante feat. Altarboy, Vertigine, che ha accompagnato il teaser diffuso il mese scorso. A partire dal prossimo 16 settembre torneranno su ... Leggi su movieplayer

