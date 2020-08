Baby 3, il 16 settembre arriva la stagione finale: è uscito il trailer con la musica di Achille Lauro (Di lunedì 24 agosto 2020) Il 16 settembre arriva su Neflix la stagione finale di Baby 3: il trailer è realizzato con il brano Maleducata del rapper Achille Lauro Il 24 agosto 2020 Netflix ha pubblicato il trailer della terza stagione di Baby, che uscirà questo 16 settembre. La clip è accompagnata dal brano “Maleducata” del rapper romano Achille Lauro, così come Vertigine di Levante che ha condotto la stagione finale della serie. Trama e cast di Baby 3 La trama racconta la storia di due amiche Chiara e Ludovica (interpretate da Alice Pagani e Benedetta Porcaroli). La serie tv fa ... Leggi su nonsolo.tv

