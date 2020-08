Avete mai visto la figlia di Claudio Bisio? Ha 24 anni ed è la sua fotocopia [FOTO] (Di lunedì 24 agosto 2020) Claudio Bisio è uno dei volti più amati del panorama artistico italiano. Artista e uomo di spettacolo a 360°, ha saputo farsi apprezzare sia come attore che come conduttore televisivo, per anni al timone di Zelig, imitatore e comico. Per quanto riguarda la vita privata, Claudio Bisio è felicemente sposato dal 2003 con Sandra Bonzi, scrittrice. La coppia ha due figli: Alice e Federico. Chi è Alice, la figlia di Claudio Bisio FOTO Si chiama Alice ed è la figlia ventiquattrenne di Claudio Bisio e Sandra Bonzi. La ragazza ha un fratello, Federico, di due anni più piccolo di lei. Molto riservata, la ragazza ha ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Avete mai provato a spruzzare del profumo su una penna scarica? Proiezioni di Borsa Cristiano Ronaldo “hai vinto 5000 euro”: ma è truffa/ Sua immagine per falso concorso

Non si placano i tentativi di truffa online messi in atto facendo leva sulla credibilità dei malcapitati utenti. L’ultimo prontamente smascherato e segnalato dalla polizia postale vede protagonista il ...

DIMITROV: “NON CREDEVO CHE SAREI VENUTO QUI A NEW YORK”

Tennis. Non sono state settimane semplici per Grigor Dimitrov. L’ex numero 3 del mondo, che aveva contratto il COVID-19 durante l’Adria Tour, ha faticato più del previsto a ritrovare la giusta condizi ...

