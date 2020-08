Atletica, Usain Bolt positivo al Covid-19 (Di lunedì 24 agosto 2020) Usain Bolt positivo al Covid-19 Usain Bolt è positivo al Covid-19 (Coronavirus) e ora si trova in isolamento. A riportare la notizia è oggi, 24 agosto 2020, la stampa giamaicana, che sottolinea come il campione olimpico abbia festeggiato i suoi 34 anni insieme a molti calciatori. Alla festa del primatista mondiale dei 100 e 200 metri e vincitore in carriera di 8 ori olimpici e 11 mondiali – andata in scena venerdì scorso – avrebbero partecipato, tra gli altri, Raheem Sterling del Manchester City e Leon Bailey del Bayer Leverkusen. Leggi su tpi

