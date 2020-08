Assemblea di Serie A l'8 settembre, slitta al 28 agosto il termine per le offerte vincolanti (Di lunedì 24 agosto 2020) slitta di qualche giorno, dal 25 fino al 28 agosto, il termine fissato dalla Lega per le offerte tassativamente vincolanti dei soggetti di private equity, visto che l'Assemblea della Lega A si terrà l'... Leggi su leggo

IlmsgitSport : #serie a, Assemblea di Lega l'8 settembre, slitta al 28 agosto il termine per le offerte vincolanti - ilmessaggeroit : #serie a, Assemblea di Lega l'8 settembre, slitta al 28 agosto il termine per le offerte vincolanti - Notiziedi_it : Lega Serie A, messaggio ai fondi sui diritti tv: “Offerte vincolanti entro il 25 agosto”. Slitta l’Assemblea - sportli26181512 : Arezzo, UFFICIALE: nel nuovo Cda c'è Muzzi: Dopo l'assemblea dei soci, l'Arezzo (serie C) ha comunicato la composiz… - Notiziedi_it : Lega Serie A, messaggio ai fondi sui diritti tv: “Offerte vincolanti entro il 25 agosto”. Slitta l’Assemblea -

Ultime Notizie dalla rete : Assemblea Serie Serie A, Assemblea di Lega l'8 settembre, slitta al 28 agosto il termine per le offerte vincolanti Leggo.it Diritti tv: slitta termine per offerte fondi a Lega Serie A

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Slitta da domani a venerdì il termine fissato dalla Lega Serie A per la presentazione di offerte tassativamente vincolanti da parte di fondi di investimento interessati alla me ...

Serie A, slitta il termine per le offerte fondi alla Lega calcio

Slitta da domani a venerdì il termine fissato dalla Lega Serie A per la presentazione di offerte tassativamente vincolanti da parte di fondi di investimento interessati alla media company per che verr ...

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Slitta da domani a venerdì il termine fissato dalla Lega Serie A per la presentazione di offerte tassativamente vincolanti da parte di fondi di investimento interessati alla me ...Slitta da domani a venerdì il termine fissato dalla Lega Serie A per la presentazione di offerte tassativamente vincolanti da parte di fondi di investimento interessati alla media company per che verr ...