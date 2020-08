Assegno di divorzio a rischio se il matrimonio dura poco (Di lunedì 24 agosto 2020) Breve durata del matrimonio? A rischio l'Assegno di divorzioI principi espressi dalle Sezioni UniteCassazione su Assegno divorzile e breve durata del matrimonioBreve durata del matrimonio? A rischio l'Assegno di divorzioTorna suAnche la durata del matrimonio è un fattore rilevante in materia di Assegno divorzile. In relazione a tale criterio l'esborso potrebbe essere a rischio qualora l'unione sia durata poco, potendo giungere addirittura al punto da poter essere negato. È quanto accaduto nella recente vicenda portata all'attenzione del Tribunale di Verona ... Leggi su studiocataldi

Anche la durata del matrimonio è un fattore rilevante in materia di assegno divorzile. In relazione a tale criterio l'esborso potrebbe essere a rischio qualora l'unione sia durata poco, potendo giunge ...L'assegno di mantenimento al coniuge e ai figli 2020 sono due tipi di contributo economico che il Giudice può disporre alla moglie e in alcuni casi al marito, o ai figli a seguito della sentenza di se ...